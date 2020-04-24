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Экономика

Михаил Ведерников: Большая часть вопросов по экономике региона уже проработана

Губернатор Псковской области во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 24 апреля отметил, что большая часть вопросов уже проработана.

«Ряд вопросов требует межведомственного взаимодействия, - добавил губернатор. – Я хорошо понимаю, что у всех задачи и трудности, которые вызваны коронавирусом».

По словам Михаила Ведерникова, бизнес просит отсрочку от уплаты коммунальных платежей, а сфера ЖКХ терпит убытки.

«Экономика банков в связи с новыми кредитными продуктами испытывает существенное давление, которое сказывается на развитии», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в дистанционном режиме было проведено совещание с псковским филиалом компании «Россети Северо-Запад».

«С одной стороны, можно потерпеть с платежами за энергоносители, за услуги ЖКХ, но платить все равно придется, - добавил Михаил Ведерников. – Вопрос сейчас в том, чтобы не начислялись пени».

По словам губернатора, если платежи не будут поступать своевременно, то крупные компании не смогут полноценно реализовывать свои инвестиционные программы.

«Это плохо скажется на экономике региона, - добавил Михаил Ведерников. – Когда компании говорят о давлении со стороны налоговой инспекции, налоговые тоже вынуждены все ресурсы использовать, чтобы у бюджета были возможности обеспечить нормальное функционирование региона после пандемии».

Ранее губернатор заявил, что каждая дополнительная неделя ограничений значительно бьет по экономике региона. Александр Котов призвал в первую очередь спасать предприятия, которые создают рабочие места для инвалидов. 

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