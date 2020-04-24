Михаил Ведерников: Большая часть вопросов по экономике региона уже проработана

16:51, 24 апреля 2020, ПАИ

Губернатор Псковской области во время заседания оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования экономики 24 апреля отметил, что большая часть вопросов уже проработана.

«Ряд вопросов требует межведомственного взаимодействия, - добавил губернатор. – Я хорошо понимаю, что у всех задачи и трудности, которые вызваны коронавирусом».

По словам Михаила Ведерникова, бизнес просит отсрочку от уплаты коммунальных платежей, а сфера ЖКХ терпит убытки.

«Экономика банков в связи с новыми кредитными продуктами испытывает существенное давление, которое сказывается на развитии», - добавил Михаил Ведерников.

Глава региона отметил, что в дистанционном режиме было проведено совещание с псковским филиалом компании «Россети Северо-Запад».

«С одной стороны, можно потерпеть с платежами за энергоносители, за услуги ЖКХ, но платить все равно придется, - добавил Михаил Ведерников. – Вопрос сейчас в том, чтобы не начислялись пени».

По словам губернатора, если платежи не будут поступать своевременно, то крупные компании не смогут полноценно реализовывать свои инвестиционные программы.

«Это плохо скажется на экономике региона, - добавил Михаил Ведерников. – Когда компании говорят о давлении со стороны налоговой инспекции, налоговые тоже вынуждены все ресурсы использовать, чтобы у бюджета были возможности обеспечить нормальное функционирование региона после пандемии».

Ранее губернатор заявил, что каждая дополнительная неделя ограничений значительно бьет по экономике региона. Александр Котов призвал в первую очередь спасать предприятия, которые создают рабочие места для инвалидов.