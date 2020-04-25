Ведерников: Каждая неделя ограничений ощутимо бьёт по бюджету Псковской области

12:27, 24 апреля 2020, ПАИ

Каждая дополнительная неделя ограничений ощутимо бьёт по бюджету региона, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«Оценка ущерба от коронавируса растёт, – добавил губернатор. – 3,7 млрд рублей – выпадающие доходы по итогам года. Для устойчивого развития экономики необходимо будет 5,4 млрд рублей». Цифра будет скорректирована в зависимости от ситуации.

Ранее губернатор заявил, что ограничительные меры в регионе продлятся до 31 мая.