Ведерников: Каждая неделя ограничений ощутимо бьёт по бюджету Псковской области
Каждая дополнительная неделя ограничений ощутимо бьёт по бюджету региона, отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 апреля во время заседания оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«Оценка ущерба от коронавируса растёт, – добавил губернатор. – 3,7 млрд рублей – выпадающие доходы по итогам года. Для устойчивого развития экономики необходимо будет 5,4 млрд рублей». Цифра будет скорректирована в зависимости от ситуации.
Ранее губернатор заявил, что ограничительные меры в регионе продлятся до 31 мая.