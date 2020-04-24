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Жителя Пыталовского района осудят за пятый факт нетрезвого вождения

39-летнего жителя Пыталовского района осудят за пятый факт нетрезвого вождения автомобиля, сообщили Псковскому агентству информации в районной прокуратуре.

В прошлом году нарушителя осудили за четыре эпизода нетрезвого вождения. Однако в этом году, в ночь на 8 марта, он вновь сел за руль автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. При этом суд ранее отстранил его от управления автомобилем. В итоге нарушитель вновь был остановлен инспектором ДПС. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения водитель отказался.

Санкция статьи 264.1 УК РФ, инкриминируемая нарушителю, предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет. Уголовное дело находится в суде. 

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