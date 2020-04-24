В Пскове неизвестные выстрелили в мужчину, вымогая у него деньги

16:57, 24 апреля 2020, ПАИ

В Пскове неизвестные напали на мужчину, вымогая у него деньги и угрожая оружием.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области, вечером 23 апреля в полицию города поступило заявление от молодого человека о том, что на парковке возле торгового центра незнакомые ему люди вымогали деньги. Со слов заявителя, в ходе конфликта один из мужчин выстрелил в него из травматического оружия.

Следственный отдел ОП № 1 УМВД России по городу Пскову по данному факту возбудил уголовное дело. Сейчас проводится расследование, в ходе которого будут установлены все обстоятельства произошедшего.