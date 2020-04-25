«Дом по другим правилам»: Tele2 открыла digital-пространство с лекциями, экскурсиями и тренировками

18:43, 25 апреля 2020, ПАИ

Мастер-классы от шеф-поваров московских ресторанов, лекции и прогулки по Эрмитажу: Tele2 поможет людям вести интересную жизнь и даже «ходить» на свидания, не нарушая условия самоизоляции.

В условиях самоизоляции особенно трудно тем, кто привык вести активный образ жизни: встречаться с друзьями, ходить в рестораны, на выставки и концерты. С началом карантина в интернете появилось много возможностей, развлекательные и образовательные ресурсы предоставили свободный доступ к содержимому. Tele2 поменяла правила и создала особое digital-пространство – «Дом по другим правилам», где можно общаться и интересно проводить время, когда реальные встречи невозможны.

В «Доме по другим правилам» Tele2 будут проходить лекции, эксклюзивные мастер-классы, тренировки, выставки, кинопросмотры. Стратегическим партнером проекта стал Государственный Эрмитаж, который проведет виртуальные экскурсии по музею.

«Дом по другим правилам» на самом деле оформлен в виде настоящего дома в калифорнийском стиле. Архитектурное бюро разработало дом по всем принципам современного строительства. Кликая на каждую из комнат, гость попадает в соответствующий раздел развлечений.

Встречает гостей хозяйка виртуального дома – Миа, искусственный интеллект оператора. Она поможет подобрать контент по интересам. В пространстве Tele2 гости смогут почувствовать себя как дома: на платформе не нужно регистрироваться, оформлять подписку или соблюдать дополнительные условия. Зайти в онлайн-дом может любой посетитель, не важно, абонентом какого оператора он является.

В виртуальном доме есть восемь комнат, в каждой из которых можно интересно провести время. Tele2 вместе с партнерами подобрали самый актуальный и уникальный контент.

Так, в лектории гостей ждут экскурсии по Государственному Эрмитажу – крупнейшему музею России, коллекция которого насчитывает более 3 миллионов экспонатов. Посетители «Дома по другим правилам» увидят постоянные экспозиции музея, а также попадут в места, обычно закрытые для публики. В эксклюзивной подборке – прогулка по цветущему Висячему саду Малого Эрмитажа, знакомство с чердаками и крышами Зимнего дворца и многое другое. Также гости интернет-пространства Tele2 услышат лекции по истории культуры от просветительского проекта Arzamas и образовательный плейлист от Института «Стрелка». Несколько раз в неделю в лектории будут проходить и прямые эфиры. Например, первый эфир, который увидят гости дома – как научиться рисовать портреты с нуля.

Подборка актуальных фильмов и сериалов от онлайн-кинотеатра Wink ждет зрителей в кинозале, тренировки с фитнес-инструкторами клуба «Комета Black» проходят в тренажерном зале, концерты-квартирники – в гараже, мастер-классы – в лектории, соревнования по мобильному киберспорту – в игровой. На любое мероприятие можно позвать друга и даже всю компанию, отправив приглашение в мессенджер. А в чатах можно свободно общаться и знакомиться с другими гостями дома, и даже приглашать на свидания.

В онлайн-доме Tele2 можно как найти записи уже прошедших спортивных или музыкальных событий, так и посмотреть трансляции с интересными гостями. С посетителями интернет-пространства встретятся шеф-повара московских и петербургских гастрономических мест, среди которых «Горыныч», «Северяне», Noor Electro, El Copitas. Серия эфиров позволит не только научиться готовить блюда или коктейли из меню, но и пообщаться онлайн, что может заменить визит в гости в период вынужденной самоизоляции.

На террасе для абонентов Tele2 будут появляться новые предложения от партнеров бонусной программы «Больше», которые доступны клиентам оператора. Также в диджитал-пространстве собран лучший контент от Мультимедиа Арт Музея, из онлайн-парков Tele2 и мира Red Bull.

Когда хозяева и гости «обживутся» в онлайн-пространстве, Tele2 пригласит всех на новоселье, которое состоится 1 мая. В этот день в доме пройдет живой концерт популярной группы – какой именно, держится пока в секрете. В гости к музыкантам придут артисты и создадут в доме атмосферу настоящего новоселья. Площадка Tele2 станет не просто сайтом в интернете, а местом, куда можно «зайти» после работы, пообщаться и познакомиться с интересными людьми.

«Мы хотим, чтобы наши абоненты чувствовали себя максимально комфортно в период самоизоляции, - рассказала Инна Походня, директор по маркетингу Tele2. - Обстоятельства складываются так, что нам всем сейчас лучше остаться дома и изменить свой привычный распорядок жизни, но это не означает безусловный компромисс. Дом по другим правилам Tele2 – это digital-пространство, где можно посмотреть кино, сходить на виртуальную выставку или лекцию, научиться чему-то новому, познакомиться с интересными людьми и даже назначить свидание. При этом речь не идет о наборе ссылок на бесплатный контент, это действительно дом Tele2 – уютный, со своей атмосферой, встречами с друзьями на кухне или даже у бассейна. Место, где каждый сможет для себя найти занятие по душе и где нет времени для скуки».

Весь контент «Дома по другим правилам» уже доступен для посетителей. Онлайн-пространство продолжит принимать гостей и после окончания периода самоизоляции. Попробуйте зайти в гости – вам точно не захочется уходить!