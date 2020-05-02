VII Региональный форум для НКО Псковской области «Содействие» пройдёт онлайн
Сейчас нет возможности провести форум для СОНКО «Содействие», но именно сейчас он нужен, как никогда ранее, потому что некоммерческому сектору необходимо адаптироваться в новых условиях. В связи с этим принято решение о проведении регионального форума «Содействие» в середине мая в новом формате. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.
C 14 по 20 мая 2020 года управлением общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области совместно с Общественной палатой Псковской области и Псковской региональной общественной организацией «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» запланировано проведение VII Регионального форума для некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» в онлайн-формате.
В период пандемии деятельность некоммерческих организаций, с одной стороны, помогает смягчить негативные последствия для граждан и бизнеса в условиях ограничений, с другой стороны, некоммерческие организации сами нуждаются в серьёзной системной поддержке. Отмена мероприятий, сокращение пожертвований, ограничения в работе государственных учреждений, удалённый формат работы – это новые условия для общественных организаций, в которых необходимо перестроить форматы своей работы и продолжить свою общественную деятельность.
В рамках программы форума запланированы образовательные вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными экспертами, участие в международной конференц-сессии. В форуме будут участвовать эксперты федерального уровня, которые благодаря новому формату смогут подключиться к работе площадок.
Площадка форума позволит получить информацию о новых форматах взаимодействия с благополучателями, получить новые инструменты привлечения добровольцев, в том числе через использование технологии видеоволонтёрства, раскроет возможности переноса части общественно полезной деятельности в интернет-пространство на примере лучших практик из других регионов, продемонстрирует возможности удалённой работы, в том числе в части предоставления отчётности.
Программа форума, информация об экспертах и спикерах, которые примут участие, а также форма регистрации на мероприятия форума будут предоставлены дополнительно.