VII Региональный форум для НКО Псковской области «Содействие» пройдёт онлайн

13:21, 02 мая 2020, ПАИ

Сейчас нет возможности провести форум для СОНКО «Содействие», но именно сейчас он нужен, как никогда ранее, потому что некоммерческому сектору необходимо адаптироваться в новых условиях. В связи с этим принято решение о проведении регионального форума «Содействие» в середине мая в новом формате. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Instagram.

C 14 по 20 мая 2020 года управлением общественных проектов и молодёжной политики администрации Псковской области совместно с Общественной палатой Псковской области и Псковской региональной общественной организацией «Центр социального проектирования и добровольчества «Команда 2018» запланировано проведение VII Регионального форума для некоммерческих организаций Псковской области «Содействие» в онлайн-формате.

В период пандемии деятельность некоммерческих организаций, с одной стороны, помогает смягчить негативные последствия для граждан и бизнеса в условиях ограничений, с другой стороны, некоммерческие организации сами нуждаются в серьёзной системной поддержке. Отмена мероприятий, сокращение пожертвований, ограничения в работе государственных учреждений, удалённый формат работы – это новые условия для общественных организаций, в которых необходимо перестроить форматы своей работы и продолжить свою общественную деятельность.

В рамках программы форума запланированы образовательные вебинары, нетворкинг-сессия, панельная дискуссия с федеральными экспертами, участие в международной конференц-сессии. В форуме будут участвовать эксперты федерального уровня, которые благодаря новому формату смогут подключиться к работе площадок.

Площадка форума позволит получить информацию о новых форматах взаимодействия с благополучателями, получить новые инструменты привлечения добровольцев, в том числе через использование технологии видеоволонтёрства, раскроет возможности переноса части общественно полезной деятельности в интернет-пространство на примере лучших практик из других регионов, продемонстрирует возможности удалённой работы, в том числе в части предоставления отчётности.

Программа форума, информация об экспертах и спикерах, которые примут участие, а также форма регистрации на мероприятия форума будут предоставлены дополнительно.