Онлайн-концерт псковской группы Drum&Jazz идет в прямом эфире на YouTube
Онлайн-концерт псковской певицы Елизаветы Степановой и кавер-группы Drum&Jazz идет в прямом эфире на YouTube.
В ноябре 2019 года псковская группа Drum&Jazz разделила с группой The Maya Secret из Ленинградской области победу во всероссийском конкурсе уличных музыкантов Street Stars. Победитель конкурса был определен в результате голосования на странице проекта Street Stars в социальной сети «ВКонтакте», которое шло параллельно с трансляцией концерта финалистов конкурса. Главным призом конкурса стал сертификат на профессиональную запись мини-альбома и контракт с лейблом Universal Music Group.