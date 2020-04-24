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Политика

Администрация Дновского района в рамках борьбы с коронавирусом просит жителей сообщать о приезжих

Администрация просит сообщать людей о приехжающих из других регионов. Фото: Андрей Степанов.

Администрация Дновского района предложила жителям общими усилиями контролировать ситуацию с распространением коронавируса в районе. Как сообщается в соцсети «Вконтакте» в группе «Администрация Дновского района», общая картина распространения инфекции показывает, что люди заражаются от тех, кто приезжает из других регионов.

«Поэтому сегодня Администрация Дновского района призывает: давайте организуем общественный контроль за теми, кто приезжает к нам из других регионов. Знаете подобные случаи? Звоните:  255-83 в единую дежурно-диспетчерскую службу. По каждому обращению будет проведена проверка», - сообщается в соцсети.

Также власти района просят жителей соблюдать меры предосторожности, не выезжать за пределы области и ответственно относиться к своему здоровью.

В Дновском районе пока нет ни одного заболевшего коронавирусом. Зато в Бежаницах обнаружен первый зараженный, выявляют всех контактировавших с ним.
 

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