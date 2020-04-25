В Бежаницах обнаружен первый зараженный коронавирусом, выявляют всех контактировавших с ним
Пациент с положительным результатом на коронавирус из поселка Бежаницы направлен в Псковскую областную инфекционную больницу. Об этом сообщил глава района Сергей Михеев в группе «ВКонтакте» «Администрация Бежаницкого района». Уже начата работа по выявлению людей, контактировавших с больным.
«Убедительно прошу вас соблюдать все меры предосторожности, не приходить на приём в поликлинику, а вызывать врача на дом, ответственно относиться к своему здоровью и здоровью ваших родных и близких», - обратился к жителям района Сергей Михеев.
Напомним, в Псковской области по состоянию на 25 апреля 110 человек заражены коронавирусом. Вылечилось 12 человек, умерло – 8.