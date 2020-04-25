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Общество

Публикуем эксклюзивное видео перевозки рабочих из Киргизии в обсервацию


Обсервационное отделение на 80 человек развёрнуто на территории Невельского района в летнем оздоровительном лагере «Звёздный». 
Как сообщает газета «Невельский вестник» со ссылкой на главврача Невельской межрайонной больницы, контактные лица, 74 строителя, будут размещены в комфортных условиях с централизованным отоплением в боксах на два человека, с отдельным санитарным узлом, который включает в себя туалет, душевую и умывальник. 
«Поступившие в обсерваторий все две недели будут находиться под наблюдением созданной врачебно-сестринской бригады, которая состоит из врача-специалиста, двух медицинских сестёр и двух уборщиков помещения. Все медицинские работники полностью обеспечены всеми необходимыми средствами защиты и уже готовы к приёму пациентов»,- рассказал главврач Валерий Василевский.
Главврач порекомендовал жителям района соблюдать условия самоизоляции, следовать рекомендациям безопасного поведения при посещении магазинов – держать дистанцию с другими покупателями, использовать медицинские маски и перчатки.

Из 88 уроженцев Киргизии, которые приехали на строительство объекта в Новосокольническом районе, коронавирус был выявлен у 16. Фото: газета "Невельский вестник".

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