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Политика

Мишустин поручил разработать предложения по отмене ограничений для бизнеса

Премьер-министр Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля. Как сообщает ТАСС, исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.

Так, Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву поручено представить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных для бизнеса из-за распространения коронавируса. Роспотребнадзор также представит предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.Минздрав должен обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по единым критериям госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.

Роспотребнадзор определит субъекты России, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и проинформировать Минздрав и сами регионы.

Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД должны подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности.

МЧС, Минобороны и Роспотребнадзору поручено представить предложения о массовой дезинфекции зданий и уличных пространств.

Минздрав, Минпромторг и Минфин представят согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом.

Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА, Роспотребнадзору также поручено представить решения по сокращению сроков сертификации в России зарубежных аппаратов ИВЛ. 

Ранее Михаил Мишустин заявил, что максимально оперативно должна быть внедрена нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией COVID-19.

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