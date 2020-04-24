Мишустин поручил разработать предложения по отмене ограничений для бизнеса
Премьер-министр Михаил Мишустин дал новые поручения по итогам заседания президиума Координационного совета при Правительстве РФ по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции 24 апреля. Как сообщает ТАСС, исполнение распоряжений председатель правительства возложил на министерства и профильные ведомства.
Так, Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву поручено представить предложения по поэтапной отмене ограничений, введенных для бизнеса из-за распространения коронавируса. Роспотребнадзор также представит предложения для организации взаимодействия с бизнесом для продолжения работы в условиях пандемии.Минздрав должен обеспечить стимулирующие выплаты студентам медицинских вузов, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.Минздрав и Роспотребнадзор подготовят предложения по единым критериям госпитализации пациентов с коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.
Роспотребнадзор определит субъекты России, которые находятся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции, и проинформировать Минздрав и сами регионы.
Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД должны подготовить рекомендации для граждан о мерах предосторожности.
МЧС, Минобороны и Роспотребнадзору поручено представить предложения о массовой дезинфекции зданий и уличных пространств.
Минздрав, Минпромторг и Минфин представят согласованные предложения по организации централизованной закупки лекарств, необходимых для лечения пациентов с коронавирусом.
Минздраву, Минэкономразвития, ФМБА, Роспотребнадзору также поручено представить решения по сокращению сроков сертификации в России зарубежных аппаратов ИВЛ.
Ранее Михаил Мишустин заявил, что максимально оперативно должна быть внедрена нормативно-правовая база для осуществления новых мер поддержки граждан и экономики в связи с пандемией COVID-19.