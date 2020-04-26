Псковичи продолжают садиться пьяными за руль

19:18, 26 апреля 2020, ПАИ

В Пскове и Бежаницах дорожные полицейские остановили несколько водителей, управляющих машиной в состоянии алкогольного опьянения. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МВД России по Псковской области.

Ночью 23 апреля в Пскове на улице Леона Поземского сотрудники ГИБДД остановили иномарку Audi 100. За рулем находился 35-летний пскович, он был нетрезв. В этот же день на улице Ленинградской полицейские остановили пьяного 27-летнего водителя Volkswagen.

В Бежаницах нетрезвый мужчина сел за руль «восьмерки». По фактам нарушений полиция проводит проверки.

Накануне в Пскове беременная женщина устроила пьяный дебош в магазине, после чего села за руль своего автомобиля и уехала. Недалеко от магазина ее настигли полицейские.