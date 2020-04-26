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Общество

84 заявки на получение президентского гранта подала Псковская область

От Псковской области на конкурс президентских грантов подано 84 заявки. Общая сумма всех псковских проектов составляет более 210 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре устойчивого развития Псковской области.

Многие общественные организации подали сразу несколько заявок. Так, «Вечевой орден» заявился с пятью проектами, а «Эко-развитие» - с четырьмя.

«Темы заявок охватывают широкий спектр общественного внимания. Например, Федерация компьютерного спорта предлагает провести в Псковском районе и в областном центре Спартакиаду среди трудовых коллективов. В Печорах есть идея организовать семейный фестиваль, не забыто сопровождение людей с ментальной инвалидностью на дому. Среди молодежных инициатив - желание открыть Социальный комиссионный магазин одежды для многодетных семей города Пскова, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Не забыты духовные темы, встреча юбилея Победы, юридическая помощь», - рассказал руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

В первом конкурсе президентских грантов победили 19 некоммерческих организаций региона. Итоги второго конкурса должны прийти в июне этого года.

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