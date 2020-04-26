84 заявки на получение президентского гранта подала Псковская область

20:14, 26 апреля 2020, ПАИ

От Псковской области на конкурс президентских грантов подано 84 заявки. Общая сумма всех псковских проектов составляет более 210 миллионов рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Центре устойчивого развития Псковской области.

Многие общественные организации подали сразу несколько заявок. Так, «Вечевой орден» заявился с пятью проектами, а «Эко-развитие» - с четырьмя.

«Темы заявок охватывают широкий спектр общественного внимания. Например, Федерация компьютерного спорта предлагает провести в Псковском районе и в областном центре Спартакиаду среди трудовых коллективов. В Печорах есть идея организовать семейный фестиваль, не забыто сопровождение людей с ментальной инвалидностью на дому. Среди молодежных инициатив - желание открыть Социальный комиссионный магазин одежды для многодетных семей города Пскова, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Не забыты духовные темы, встреча юбилея Победы, юридическая помощь», - рассказал руководитель Центра устойчивого развития Псковской области Семен Никонов.

В первом конкурсе президентских грантов победили 19 некоммерческих организаций региона. Итоги второго конкурса должны прийти в июне этого года.