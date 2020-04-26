874 военнослужащих в России заразились коронавирусом

21:45, 26 апреля 2020, ПАИ

Коронавирус подтвердился у 874 российских военнослужащих. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Министерства обороны.

С марта по 26 апреля в Вооруженных силах России проводилось сплошное тестирование на COVID-19.

По последним данным, коронавирус подтвержден у 874 человек. В госпиталях Минобороны находятся 314 человек, в изоляторах по месту службы – 175 человек, изолированы на дому 379 человек и лечатся в гражданских медучреждениях 6 человек.

Также коронавирус выявили у 779 курсантов и слушателей военных вузов Минобороны и у 192 человек из довузовских учебных заведений – преподавателей и воспитанников.