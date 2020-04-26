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Общество

Количество детей-сирот в России сократилось в два раза

За последние шесть лет число детей-сирот в России уменьшилось вдвое. Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, к такому выводу пришли исследователи Университета прокуратуры Российской Федерации.

«Наблюдается положительная тенденция сокращения количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: за последние шесть лет их число сократилось практически вдвое (с 87 604 в 2014 году до 44 429 в 2019 году)», - отметили в пресс-службе.

В ведомстве обратили внимание на то, что права детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему нарушаются. «Только в сфере соблюдения жилищных прав детей-сирот за последние три года прокурорами выявлено более 54 тысяч нарушений», - сообщили в Генпрокуратуре.

Также исследователи этого вопроса пришли к выводу, что в российском законодательстве существует много пробелов в области обеспечения прав сирот.

«В качестве одного из решений обозначенных проблем можно предложить принятие федерального закона, регулирующего различные аспекты социальной адаптации детей-сирот, а также совершенствование механизмов обеспечения их жильем, поиск альтернативных форм реализации жилищных прав», - предложили в ведомстве.

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