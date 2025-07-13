До +28 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июля
Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области завтра, 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди.
Температура воздуха по области составит ночью от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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