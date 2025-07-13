До +28 градусов и дожди прогнозируют в Псковской области 14 июля

10:38, 13 июля 2025, ПАИ

Облачная с прояснениями погода ожидается на территории Псковской области завтра, 14 июля. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Будет дуть ветер западных направлений со скоростью 3–8 метров в секунду. Местами пройдут кратковременные дожди.

Температура воздуха по области составит ночью от +13 до +18 градусов, днём – от +23 до +28 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.