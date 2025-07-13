«Лисички атакуют»: жители Печорского округа набирают грибы вёдрами

12:02, 13 июля 2025, ПАИ

Лисички вёдрами собирают в лесах Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда».



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»



Фото: газета «Печорская правда»









«В печорских лесах любителей тихой охоты атакуют лисички», – подписала снимки автор.

Ранее сообщалось, что грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга. Кроме того, царскую ягоду начали собирать в лесах Псковской области.