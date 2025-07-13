«Лисички атакуют»: жители Печорского округа набирают грибы вёдрами
Лисички вёдрами собирают в лесах Печорского муниципального округа. Об этом пишет газета «Печорская правда».
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
-
Фото: газета «Печорская правда»
«В печорских лесах любителей тихой охоты атакуют лисички», – подписала снимки автор.
Ранее сообщалось, что грибников удивила цена на псковские лисички в магазинах Санкт-Петербурга. Кроме того, царскую ягоду начали собирать в лесах Псковской области.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
13 июля 2025
Псковский губернатор рассказал об истории Куньинского района в годы Великой Отечественной войны