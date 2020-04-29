Пскович был задержан при попытке похитить продукты из магазина

09:41, 29 апреля 2020, ПАИ

При попытке похитить продукты из магазина был задержан житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

28 апреля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сигнал тревоги из магазина на Рижском проспекте.

Росгвардейцы прибыли на место и задержали 39-летнего мужчину, который похитил продукты. Задержанный был передан сотрудникам полиции.