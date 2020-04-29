Пскович был задержан при попытке похитить продукты из магазина
При попытке похитить продукты из магазина был задержан житель Пскова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
28 апреля экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сигнал тревоги из магазина на Рижском проспекте.
Росгвардейцы прибыли на место и задержали 39-летнего мужчину, который похитил продукты. Задержанный был передан сотрудникам полиции.