Псковичи могут узнать о судьбе родственников-фронтовиков с помощью спецпроекта

09:58, 29 апреля 2020, ПАИ

Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Судьба солдата онлайн», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Получить информацию об участнике войны, его судьбе и месте захоронения можно дистанционно. Для этого необходимо оставить запрос на сайте Поискового движения России, в официальных группах социальных сетей vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf или заполнив онлайн-форму .

При отправлении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рождения и призыва, последнее место службы. Важна любая информация, даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Обязательно нужно указать и свои контактные данные — телефон, e-mail .

Проект «Судьба солдата» был запущен в 2017 году Поисковым движением России при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов. В прошлые годы в рамках проекта во всех регионах страны открывались стационарные и мобильные общественные приёмные по обработке заявок. В небольших населенных пунктах были развернуты также мобильные пункты сбора анкет.