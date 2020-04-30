Псковичи могут узнать о судьбе родственников-фронтовиков с помощью спецпроекта
Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Судьба солдата онлайн», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.
Получить информацию об участнике войны, его судьбе и месте захоронения можно дистанционно. Для этого необходимо оставить запрос на сайте Поискового движения России, в официальных группах социальных сетей vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf или заполнив
При отправлении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рождения и призыва, последнее место службы. Важна любая информация, даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Обязательно нужно указать и свои контактные данные — телефон,
Проект «Судьба солдата» был запущен в 2017 году Поисковым движением России при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов. В прошлые годы в рамках проекта во всех регионах страны открывались стационарные и мобильные общественные приёмные по обработке заявок. В небольших населенных пунктах были развернуты также мобильные пункты сбора анкет.
В 2020 году работа по установлению судеб участников Великой Отечественной войны будет проходить в режиме онлайн, но с большим количеством волонтеров.