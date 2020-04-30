0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Псковичи могут узнать о судьбе родственников-фронтовиков с помощью спецпроекта

Псковская область присоединилась к всероссийскому проекту «Судьба солдата онлайн», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Получить информацию об участнике войны, его судьбе и месте захоронения можно дистанционно. Для этого необходимо оставить запрос на сайте Поискового движения России, в официальных группах социальных сетей vk.com/rfpoisk и instagram.com/poiskrf или заполнив онлайн-форму.

При отправлении заявки важно максимально полно указать всю известную информацию о том человеке, чью судьбу необходимо установить: ФИО, год и место рождения и призыва, последнее место службы. Важна любая информация, даже номер полевой почты, если сохранились фронтовые письма. Обязательно нужно указать и свои контактные данные — телефон, e-mail.

Проект «Судьба солдата» был запущен в 2017 году Поисковым движением России при поддержке Министерства обороны РФ и Фонда президентских грантов. В прошлые годы в рамках проекта во всех регионах страны открывались стационарные и мобильные общественные приёмные по обработке заявок. В небольших населенных пунктах были развернуты также мобильные пункты сбора анкет.

В 2020 году работа по установлению судеб участников Великой Отечественной войны будет проходить в режиме онлайн, но с большим количеством волонтеров. Из-за изменений, внесенных в проведение весеннего экспедиционного сезона в связи с коронавирусом,  поисковики все силы сконцентрировали на помощи гражданам в установлении фронтовой судьбы их предков.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>
  • Сюжет
  • 75-летие Победы
В мае власти Псковской области могут разрешить прихожанам принимать участие в службах 9 Мая в Пскове планируют запустить праздничный салют 29 апреля 1945 года: бои в центре Берлина, завещание и свадьба Гитлера, восстание в Дахау Михаил Ведерников призвал оставаться дома в День Победы В Псковской области все онлайн-мероприятия ко Дню Победы оформят в едином стиле Началось заседание регионального оргкомитета «Победа» (ЗАПИСЬ ТРАНСЛЯЦИИ) Заседание регионального оргкомитета «Победа» ПАИ покажет в прямом эфире Новые скульптуры в честь советских солдат установлены на воинских захоронениях в Себежском районе Волонтёры помогли отремонтировать зубной протез 92-летнему псковичу Псковичи могут узнать о судьбе родственников-фронтовиков с помощью спецпроекта
Посмотреть все материалы сюжета >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...