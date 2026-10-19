Станислав Стармолотов обсудил с УГХ подготовку города к зиме и качество воды

18:51, 19 октября 2026, ПАИ

Подготовку к зиме и качество воды в отдельных микрорайонах обсудил временно исполняющий полномочия главы Пскова Станислав Стармолотов с руководящим составом управления городского хозяйства. Об этом он сообщил в своём официальном канале на платформе MAX.

На встрече также говорили о состоянии жилищно-коммунального хозяйства, темпах ремонта дорожной сети и развитии территориального общественного самоуправления. Станислав Стармолотов обратил внимание, что качество работы в сфере дорожного хозяйства теперь будет контролировать государственное предприятие.

Проблемные вопросы, требующие неотложного решения, обсудили детально. Для каждого пункта договорились о чётких сроках.

«Благодарю команду управления за открытый диалог и полезный разговор. Понимание общей картины у нас совпадает. Работаем дальше на благо нашего города», – подчеркнул Стармолотов.