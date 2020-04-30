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Общество

Потепление в Псковской области прогнозируется к 3 мая

Фото Дарьи Хватковой

Потепление в Псковской области прогнозируется к 3 мая, сообщила корреспонденту Псковского агентства информации начальник регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова.

В ближайшее время погода в регионе останется прежней: ветреной и прохладной, но уже через четыре дня всё поменяется. «Мы ожидаем, что с третьего числа начнётся потепление, и температуры достигнут +15...+16 градусов. Такая тёплая погода сохранится до 9 мая. Затем температура немного понизится - будет небольшой заток холода дня на два-три, а потом весна опять вступит в свои права», - рассказала метеоролог.

В дни майских праздников погода будет не только тёплая, но и сухая. 

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