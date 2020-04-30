Новые скульптуры в честь советских солдат установлены на воинских захоронениях в Себежском районе

11:47, 29 апреля 2020, ПАИ

В Себежском районе завершаются работы по благоустройству воинских захоронений, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Местные жители, в числе которых партийцы и сторонники «Единой России», реконструировали и ремонтировали существующие памятники и облагораживали территорию вокруг них. На мемориалах проводились работы по окрашиванию ограждений, установке лестниц и ступеней, очистке и укреплению памятников, благоустройству дорожек и уборке прилегающей территории.

Также в преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной войне на воинских захоронениях в поселках Глембочино, Кицково, Дубровка установлены новые монументы. Скульптурные композиции советскому солдату были изготовлены в Ростовской области и доставлены в Себежский район благодаря возможностям Идрицкого дорожно-эксплуатационного предприятия. Заказчиком работ по изготовлению скульптур стала администрация Себежского района. Помимо новых скульптурных композиций на воинских захоронениях установлены именные доски, ограждения, выложены дорожки, разбиты газоны.

«Также обновляется мемориал в Куксихе, а в деревне Глубочица будет установлен памятник герою-партизанке Марии Натунич. Организатором этих работ стал Себежский клуб полковников. Обновление мемориалов на воинских захоронениях проведено благодаря федеральному финансированию, порядка 1,6 млн рублей поступило в район, но стоит отметить и активность местной исполнительной власти, которая нашла изготовителей, организовала доставку и установку в кратчайшие сроки. В моем понимании, состояние воинских захоронений в первую очередь демонстрирует наше отношение к подвигу героев, защищавших нашу Родину», - отметила секретарь себежского местного отделения «Единой России», депутат регионального парламента Дарья Козьякова.