В Пыталовском районе местный предприниматель устраивал свалки

12:16, 29 апреля 2020, ПАИ

В посёлке Белорусском Пыталовского района предприниматель складировал коробки неподалёку от контейнерной площадки на спуске к полю и сжигал их. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе «Экопрома», после вмешательства полиции бизнесмен заключил договор на вывоз ТКО.

О несанкционированных свалках, которые устраивает предприятие, рассказали жители посёлка. Специалист «Горкомхоза», местного оператора по транспортированию ТКО, выехал на место и вызвал полицию.

Предпринимателя обязали заключить договор на вывоз ТКО с региональным оператором, теперь мусор вывозится в установленном законом порядке.

Это не единственное нарушение, совершаемое предприятиями Псковской области. В Невельском районе отходы с железнодорожной станции вывозят в поле.