0
00:29
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
23:49
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
22:13
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
20:43
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
19:24
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
18:46
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
18:31
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Еще новости
Общество

Прямую трансляцию салюта в Пскове увидят зрители ГТРК «Псков» 9 мая

9 мая в День Победы телеканал ГТРК «Псков» будет транслировать в прямом эфире салют над небом Пскова. Об этом заявила директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко на заседании регионального оргкомитета «Победа» 29 апреля.

По словам Натальи Юрченко, компания сейчас работает без выходных. 9 мая традиционного часового эфира на телеканале «Россия 1» не будет, вместо этого будет промежуток с 13:00 до 14:00 на канале «Россия 24». Планируется транслировать с 21:00 до 23:00 праздничные мероприятия, в том числе живой концерт из студии.

Наталья Юрченко также рассказала, что с 8 по 10 мая ГТРК «Псков» будет выходить с тематическими эфирами. «Мы запустили на телеканале «Россия 1» акцию «Бессмертный полк онлайн» — зрители присылают рассказы о предках, из них будут составлены программы», - добавила она.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
30 апреля 2020
В Псковской области ограничили выезд гражданским и муниципальным служащим за пределы региона
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
29 апреля 2020
50 аппаратов ИВЛ доставили в псковский COVID-центр из Москвы
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: в Пскове провели дезинфекцию железнодорожного вокзала
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
29 апреля 2020
Скорая книжная помощь: псковские библиотекари читают детям книги по телефону
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
29 апреля 2020
Предприниматель из Пскова предложил создать онлайн-платформу для поддержки друг друга
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
29 апреля 2020
46 кредитов под нулевой процент одобрены предпринимателям в Псковской области
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
29 апреля 2020
Михаил Ведерников: Базы отдыха должны быть закрыты
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей
29 апреля 2020
Приехать в Псковскую область на майские праздники смогут только владельцы дач или родственники псковичей

Идет загрузка...