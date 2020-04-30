Прямую трансляцию салюта в Пскове увидят зрители ГТРК «Псков» 9 мая

12:44, 29 апреля 2020, ПАИ

9 мая в День Победы телеканал ГТРК «Псков» будет транслировать в прямом эфире салют над небом Пскова. Об этом заявила директор ГТРК «Псков» Наталья Юрченко на заседании регионального оргкомитета «Победа» 29 апреля.

По словам Натальи Юрченко, компания сейчас работает без выходных. 9 мая традиционного часового эфира на телеканале «Россия 1» не будет, вместо этого будет промежуток с 13:00 до 14:00 на канале «Россия 24». Планируется транслировать с 21:00 до 23:00 праздничные мероприятия, в том числе живой концерт из студии.

Наталья Юрченко также рассказала, что с 8 по 10 мая ГТРК «Псков» будет выходить с тематическими эфирами. «Мы запустили на телеканале «Россия 1» акцию «Бессмертный полк онлайн» — зрители присылают рассказы о предках, из них будут составлены программы», - добавила она.