Праздничный колокольный звон в честь 75-летия Победы состоится в Пскове 9 Мая

12:50, 29 апреля 2020, ПАИ

Праздничный колокольный звон состоится в Пскове 9 Мая в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила председатель областного комитета по культуре Жанна Малышева на заседании оргкомитета «Победа» 29 апреля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Колокольный звон пройдет с 10:45 до 11:00. В 9:00 во всех храмах Псковской области начнутся богослужения в закрытом формате, пройдут литии о погибших. Митрополит Псковский и Порховский Тихон возглавит службу в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре.

В 10:00 состоится минута молчания, с 10:00 до 11:00 праздничные мероприятия пройдут на территории 76-й дивизии ВДВ, с 11:00 до 11:50 состоится показ праздничной передачи на телеканале «Россия 1».

В 11:00 12 автомобилей дивизии ВДВ с музыкальным поздравлением проедут по улицам Пскова.

В 19:00 на телевидении объявят минуту молчания, эфиры прервутся, и ведущие предложат выйти на балкон с портретами участников Великой Отечественной войны, а гражданам исполнить песню «День Победы».

В 22:00 состоится акция «Фонарики Победы». С 8:00 до 22:00 в интернете пройдут всероссийские тематические акции.