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Общество

Денис Иванов: Не надо ныть

«Псковичи любят поныть. В больших городах люди не ноют, если будешь ныть в большом городе и распускать сопли — тебя съедят, всё, это закон бизнеса. В Москве сначала изобьют, а потом поговорят - так и в бизнесе», - заявил руководитель фракции «Единая Россия» в Псковской городской Думе, предприниматель Денис Иванов в прямом эфире проекта ПАИ-live 29 апреля.

Денис Иванов также рассказал, что в преддверии 75-летия Великой Победы он делает акцент в своей работе на ветеранов. По его словам, у него на округе проживают порядка 5 ветеранов, из которых два — самостоятельно.

Депутат Псковской городской Думы рассказал, как вручил 96-летней псковичке юбилейную медаль: «Человек парализован, но она готовилась к встрече — вот что такое русский дух. Каждый должен перебарывать трудности».

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