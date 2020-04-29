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Политика

«Я всегда буду против»: Псковское «Яблоко» выступает за более быстрые и жёсткие меры в условиях коронавируса

Псковское «Яблоко» в лице председателя регионального отделения Льва Шлосберга выступает за более быстрые и жёсткие меры в условиях коронавируса, пишет «Псковская правда».

Суть позиции Льва Шлосберга по коронакризису заключается в том, что власти недорабатывают: «Все делается медленно и недостаточно», а нужно действовать «быстрее и жёстче». «26 марта нужно было объявить жёсткий карантин на месяц до 30 апреля. Нужно было остановить всё и сказать: «Мы платим!» - заявлял лидер псковского «Яблока».

Псковский офис партии с середины марта работает удалённо, Лев Шлосберг видит в этом вызов: «В целом эти ограничения для организаций и людей, которые стремятся к мобильности, открывают новые возможности, которые могут оказаться эффективными. Нужно искать свои возможности и отвечать на эти вызовы».

По словам Льва Шлосберга, «яблочники» оказывают адресную помощь тем, кто обращается в партию: «Помогаем им пережить это время. Это частные истории, часто обращаются за помощью люди в пожилом возрасте». Пока об этой работе «Яблока» известно только со слов его регионального лидера. Пресс-релизы местного отделения партии посвящены в основном глобальным политическим вопросам, а не конкретным делам.

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