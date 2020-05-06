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Общество

Псковская ГРЭС перешла на летний режим работы

6 мая в соответствии с постановлением администрации Дедовичского района Псковская ГРЭС ПАО «ОГК-2» завершает отпуск тепловой энергии для отопления жилых, административных, общественных и производственных помещений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили на станции.

Отопительный сезон в поселке энергетиков длился 226 дней, на 16 дней выше показателя прошлого периода. Отпуск тепловой энергии с коллекторов ГРЭС составил порядка 50 тыс. Гкал. Электростанция обеспечила надежную и бесперебойную поставку тепловой энергии жителям, промышленным и социальным потребителям поселка Дедовичи.

«Псковская ГРЭС успешно завершила текущий отопительный сезон и в соответствии с графиком готова начать летнюю ремонтную кампанию. В рамках подготовки к следующему осенне-зимнему периоду будет проведен текущий ремонт основного и вспомогательного оборудования, а также выполнены регламентные работы по диагностике и ремонту теплосетей. Запланированные мероприятия позволят подготовить системы теплоснабжения к стабильной работе в будущем отопительном сезоне», – отметил технический директор – главный инженер электростанции Евгений Голубев.

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