0
14:35
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
13:34
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
12:52
Публикуем видео с места ДТП на улице Льва Толстого в Пскове
12:16
В Пыталовском районе местный предприниматель устраивал свалки
11:47
ФОТОФАКТ: Автомобили столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове
11:35
В Пскове полиция задержала водителя, который сбил ребёнка на велосипеде и скрылся
20:42
Аист погиб на высоковольтной линии в Гдовском районе
Еще новости
Происшествия

Мобильный телефон похитил безработный 20-летний великолучанин

20-летний житель Великих Лук совершил кражу мобильного телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 19-летний студент учебного заведения, который рассказал, что 29 апреля утром из его квартиры на улице Больничной похитили телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Вскоре удалось выяснить, что кражу совершил безработный 20-летний местный житель. По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенный телефон был изъят.

В Новосокольниках на улице Малоудрайской в доме выставили оконные рамы и похитили два пылесоса. В краже подозревается безработный, ранее судимый 40-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело.

В деревне Кирово Псковского района из гаража на улице Луговой путём повреждения запоров украли запасные части от автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ». Ущерб составил порядка четырёх тысяч рублей. В краже подозревают безработных судимых граждан 23 и 22 лет. Похищенное было изъято.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Поддерживаете ли вы меры по борьбе с коронавирусом, предпринимаемые региональными властями?
Проголосовать >>>

В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
30 апреля 2020
В Псковской области каждый день заражаются коронавирусом 12 человек
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
30 апреля 2020
Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе
Публикуем видео с места ДТП на улице Льва Толстого в Пскове
29 апреля 2020
Публикуем видео с места ДТП на улице Льва Толстого в Пскове
В Пыталовском районе местный предприниматель устраивал свалки
29 апреля 2020
В Пыталовском районе местный предприниматель устраивал свалки
ФОТОФАКТ: Автомобили столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове
29 апреля 2020
ФОТОФАКТ: Автомобили столкнулись на улице Льва Толстого в Пскове
В Пскове полиция задержала водителя, который сбил ребёнка на велосипеде и скрылся
29 апреля 2020
В Пскове полиция задержала водителя, который сбил ребёнка на велосипеде и скрылся
Аист погиб на высоковольтной линии в Гдовском районе
28 апреля 2020
Аист погиб на высоковольтной линии в Гдовском районе
Псковичка утверждает, что ночью 28 апреля в известном баре Пскова гремела музыка
28 апреля 2020
Псковичка утверждает, что ночью 28 апреля в известном баре Пскова гремела музыка 2

Идет загрузка...