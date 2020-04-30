Мобильный телефон похитил безработный 20-летний великолучанин

10:56, 30 апреля 2020, ПАИ

20-летний житель Великих Лук совершил кражу мобильного телефона. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 19-летний студент учебного заведения, который рассказал, что 29 апреля утром из его квартиры на улице Больничной похитили телефон. Ущерб составил 12 тысяч рублей. Вскоре удалось выяснить, что кражу совершил безработный 20-летний местный житель. По данному факту возбудили уголовное дело. Похищенный телефон был изъят.

В Новосокольниках на улице Малоудрайской в доме выставили оконные рамы и похитили два пылесоса. В краже подозревается безработный, ранее судимый 40-летний местный житель. Было возбуждено уголовное дело.

В деревне Кирово Псковского района из гаража на улице Луговой путём повреждения запоров украли запасные части от автомобилей «ГАЗ» и «УАЗ». Ущерб составил порядка четырёх тысяч рублей. В краже подозревают безработных судимых граждан 23 и 22 лет. Похищенное было изъято.