Более ста звонков ежедневно поступает в псковский волонтёрский центр

11:12, 30 апреля 2020, ПАИ

Более ста звонков в день поступает на телефон городского волонтёрского центра в Пскове. В эфире ПАИ-live 30 апреля глава города Елена Полонская рассказала, что власти Пскова ведут активную дистанционную работу с жителями.

«В плане приёма граждан мы перешли на дистанционное общение с людьми, большой поток обращений идёт через соцсети, через городской сайт», - подчеркнула Елена Полонская.

Кроме того, сотрудники администрации и депутаты городской Думы сами прозванивают псковичей. Все обращения и просьбы граждан поступают к главе города, обрабатываются, и псковичи получают помощь.