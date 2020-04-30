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Общество

Более ста звонков ежедневно поступает в псковский волонтёрский центр

Елена Полонская 30 апреля в эфире ПАИ-live. Фото: Дарья Хваткова.

Более ста звонков в день поступает на телефон городского волонтёрского центра в Пскове. В эфире ПАИ-live 30 апреля глава города Елена Полонская рассказала, что власти Пскова ведут активную дистанционную работу с жителями.

«В плане приёма граждан мы перешли на дистанционное общение с людьми, большой поток обращений идёт через соцсети, через городской сайт», - подчеркнула Елена Полонская.

Кроме того, сотрудники администрации и депутаты городской Думы сами прозванивают псковичей. Все обращения и просьбы граждан поступают к главе города, обрабатываются, и псковичи получают помощь.

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