В Псковской области за невыполнение указов губернатора будут штрафовать граждан

11:36, 30 апреля 2020, ПАИ

Составлять протоколы будут полицейские на жителей Псковской области за невыполнение указов губернатора. Норма прописана в принятом на 44-й сессии законе «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Псковской области», сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

Должностные лица полиции были наделены полномочиями по составлению протоколов об административных нарушениях за невыполнение или нарушение требования нормативных правовых актов в сфере охраны общественного порядка и безопасности на территории региона. Рассмотрение таких дел отнесли к компетенции мировых судей.

В марте текущего года штрафы были существенно увеличены. Граждане в случае невыполнение законов и правовых актов губернатора, администрации, органов исполнительной власти будут оштрафованы на сумму от 3000 до 5000 рублей, должностные лица – от 30 до 50 тысяч рублей, юрлица – от 50 до 500 тысяч рублей.

В обновлённой редакции к полномочиям губернатора отнесено право установления дополнительных обязательных для исполнения гражданами и организациями правил поведения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.