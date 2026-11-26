Пять способов сделать квартиру теплее без дополнительного обогревателя

14:27, 26 ноября 2026, ПАИ

Сделать квартиру теплее зимой можно без покупки дополнительного обогревателя. Несколько простых приёмов помогут сохранить тепло в комнатах и сократить расходы на электроэнергию. Об этом пишет издание «Доктор Питер» со ссылкой на The Mirror.

Один из способов, который журналисты назвали «отельным методом», – правильно использовать шторы. Их советуют задвигать не перед сном, а сразу после наступления темноты. Это поможет уменьшить потери тепла через окна, особенно в вечерние и ночные часы.

Ещё один совет – сменить постельное бельё на фланелевое. Такие простыни и пододеяльники лучше удерживают тепло, чем хлопковые или льняные, и помогают комфортнее спать в холодное время года.

Вместо одного толстого одеяла можно использовать несколько слоёв. Между ними удерживается воздух, который создаёт дополнительную теплоизоляцию. Например, под обычное пуховое одеяло можно положить лёгкое термоодеяло, а сверху добавить плед из шерсти или флиса.

Сохранить тепло помогут и ковры. Они уменьшают ощущение холода от пола, поэтому небольшой коврик рядом с кроватью сделает комнату уютнее.

Наконец, стоит пересмотреть расстановку мебели. Не рекомендуется ставить кресла, комоды и другие крупные предметы вплотную к радиаторам: они мешают распространению тёплого воздуха по комнате. Освободив пространство возле батарей, можно улучшить циркуляцию тепла.