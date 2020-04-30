Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области

Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе

13:34, 30 апреля 2020, ПАИ

В Острове 30 апреля около 11:45 на улице 25-го Октября у Семендяевского дома № 25 произошло столкновение двух автомобилей: Volkswagen Polo и Lada Kalina, об этом корреспонденту «Островских вестей» сообщил очевидец происшествия.

По предварительным данным, Volkswagen ехал в сторону площади имени Клавы Назаровой, а отечественный автомобиль собирался свернуть на улицу Рымара. Lada не пропустила иномарку. В результате произошло столкновение, автомобиль Lada развернуло, а Volkswagen Polo оказался в кустах.



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"



Фото: редакции газеты "Островские вести"













В результате ДТП пострадала женщина, сидевшая на заднем сиденье автомобиля Volkswagen. Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в приемный покой Островской межрайонной больницы.

Степень вины каждого из участников ДТП и обстоятельства произошедшего выясняются.