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Женщина пострадала в результате ДТП в Островском районе

В Острове 30 апреля около 11:45 на улице 25-го Октября у Семендяевского дома № 25 произошло столкновение двух автомобилей: Volkswagen Polo и Lada Kalina, об этом корреспонденту «Островских вестей» сообщил очевидец происшествия.

По предварительным данным, Volkswagen ехал в сторону площади имени Клавы Назаровой, а отечественный автомобиль собирался свернуть на улицу Рымара. Lada не пропустила иномарку. В результате произошло столкновение, автомобиль Lada развернуло, а Volkswagen Polo оказался  в кустах. 

  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"
  • Женщина пострадала в результате ДТП в Псковской области
    Фото: редакции газеты "Островские вести"

В  результате ДТП пострадала женщина, сидевшая на заднем сиденье автомобиля Volkswagen.  Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшую в приемный покой Островской межрайонной больницы.

Степень вины каждого из участников ДТП и обстоятельства произошедшего выясняются. 

 

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