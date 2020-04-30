30 апреля 1945 года: Знамя Победы над Рейхстагом, самоубийство Гитлера, в Москве снята светомаскировка

12:30, 30 апреля 2020, ПАИ

В этом году псковичи вместе со всей страной будут отмечать 75-летие Великой Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии важной даты Псковское агентство информации представляет материалы, в которых рассказывает читателям об основных событиях Великой Отечественной войны, происходивших в апреле-мае 1945 года.

Знамя Победы над Рейхстагом

Советские воины водрузили над Рейхстагом в Берлине Знамя Победы. Официально принято считать, что это были разведчики 756-го полка 150-й стрелковой дивизии Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Но здание несколько раз в тот день переходило из рук в руки, немцы флаг срывали. Бои за Рейхстаг продолжались до утра 1 мая, а последние группы немцев сдались в ночь на 2 мая. Все командиры подразделений, сражавшихся за Рейхстаг, посылали своих людей. Известны фамилии воинов 1-го батальона 756-го саперного полка капитана В. Макова, старших сержантов Г. Загитова, А. Лисименко, А. Борова, сержанта М. Минина, которые тоже водружали красные знамена. Но предпочтение было отдано паре – русский Егоров и грузин Кантария, и то не сразу: звания Героев Советского Союза они были удостоены лишь 8 мая 1946 года.

Всего в период штурма и вплоть до передачи Рейхстага союзным войскам на нем в разных местах было установлено до 40 красных знамен, флагов и флажков. 9 мая Знамя Победы было снято с Рейхстага, и на его место поставлено другое красное знамя. 20 июня 1945 года Знамя Победы было доставлено самолетом в Москву и в настоящее время хранится в Центральном музее Вооруженных сил. На знаменитой фотографии, сделанной 1 мая Евгением Халдеем, изображены не Егоров и Кантария, а солдаты того же 756-го полка, которым приказали укрепить знамя.

Войска 4-го Украинского фронта овладели городом Моравска Острава

Противник упорно оборонял подступы к городу – важному узлу обороны и крупнейшей промышленной базе, снабжавшей немецкую армию вооружением, боеприпасами и военным снаряжением. На подступах к Моравской Остраве немцы создали полосу обороны глубиной до 30 километров. Три оборонительных рубежа, состоящих из траншей, дотов, бронеплощадок для артиллерии и пулеметов, противотанковых рвов и широких минных полей, прикрывали город с трех сторон. Советские части, взламывая вражескую оборону, настойчиво продвигались вперед и перерезали дороги, идущие от Моравской Остравы на запад и юго-запад. Развивая успех, наши войска переправились через реку Одра и в результате умело проведенного штурма овладели городом. Захвачено много пленных и трофеев.

Самоубийство Гитлера

30 апреля - последний день жизни 56-летнего фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера и его 32-летней жены Евы Браун. После обеда личный шофер Гитлера доставил в сад имперской канцелярии канистры с 200 литрами бензина. В комнате для совещаний Гитлер и Ева попрощались с Борманом, Геббельсом, с секретаршами, затем все, кроме фюрера и его жены, вышли. Далее события излагаются в двух версиях. Согласно первой, основанной на показаниях личного камердинера Гитлера, фюрер и Ева в 15:30 выстрелили в себя. Согласно второй (общепринятой), они отравились цианистым калием. Тела по приказу Бормана завернули в одеяла, вынесли во двор, положили в воронку от снаряда, облили бензином, подожгли, а затем закопали.

По свидетельству очевидцев, рейхсляйтер Мартин Борман вечером выбрался из бункера Гитлера, надеясь под покровом темноты пробраться через боевые порядки советских войск. Некоторые утверждали, что он погиб той же ночью, другие – что видели его еще в 1973 году в Аргентине. В апреле 1973 года западногерманский суд официально объявил его мертвым на основании идентификации скелета, вырытого неподалеку от гитлеровского бункера. Но некоторые сомнения, действительно ли вырытые кости принадлежат Борману, ставшему к концу войны самым могущественным после Гитлера человеком Третьего рейха, все же остаются.

В Москве снята светомаскировка

Накануне первомайских праздников в Москве снят режим светомаскировки. Автор «Известий» Борис Агапов вспоминает, какой была Москва с начала войны. «Дома погрязли в мешках с песком, покрылись кровоподтеками камуфляжа. Ночь наступала в Москве, как в тайге. Слово «зашториться» вошло в обиход».

Так он пишет об увиденном 30 апреля в первомайской газете: «Свет! Вчера по Москве трудно было проехать даже на виллисе, особенно через центр. Это не были улицы, над которыми сияют звезды или ходят тучи, вдоль которых стоят темные громады домов. Мы ехали через гостиные, через фойе, через залы. Это был уют просторных помещений залитых ласковым светом».

«Необыкновенно сияли витрины магазинов. Они казались сценами маленьких театров, в которых сейчас начнется феерическое представление…»

Юноши и девушки, взявшись за руки, шли рядами по тротуарам и мостовым, вопреки свисткам милиционеров, которые мало что могли поделать с гуляющими, несмотря на все великолепие своей новой формы, которую они только что надели.

Сняли светомаскировку и со звезд Кремля. «Утром на высоте кремлевских башен я увидел люльки, казавшиеся меньше спичечной коробки, - пишет Агапов. - В бинокль было видно, как двое людей, казавшиеся крошечными, поставили в люльке лестничку и полезли на звезду».

«Я увидел, как мутная краска маскировки большими пластами спадала вниз. Вчера я узнал, что это была не краска: несмотря на горячку первых дней войны, звезды были обшиты парусиной, а уже сверху была произведена покраска, чтобы не вымазать позолоту и стекло. И вот снова засияли над кремлем его пять звезд в двадцать пять тысяч свечей», - говорится в статье «Известий».

Источники: Память народа 1941-1945, ТАСС, «Битва за Берлин. Полная хроника – 23 дня и ночи» Сульдин А.В.