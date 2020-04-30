Срок отчёта о доходах продлили государственным и муниципальным служащим в Псковской области

12:32, 30 апреля 2020, ПАИ

В Псковской области продлили срок отчёта о доходах государственным и муниципальным служащим. Правовые основания для переноса срока содержатся в законе, который был принят во время 44-й сессии, сообщает Псковское областное Собрание депутатов.

Срок был продлён до 1 августа 2020 года для государственных и муниципальных служащих, а также для руководителей государственных учреждений Псковской области.

Обязанность государственных и муниципальных служащих Псковской области ежегодно отчитываться о собственных доходах, крупных тратах и имеющемся имуществе, а также декларировать доходы своих близких родственников прописана в областном законодательстве.

Заполнить специальную форму и предоставить сведения необходимо не позднее 30 апреля. Продление срока подачи деклараций на четыре месяца связано с реализацией на территории региона комплекса ограничительных мероприятий, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

В отличие от госслужащих, депутаты областного Собрания обязаны отчитываться о доходах, расходах и имуществе до 1 апреля.