На железнодорожном вокзале в Пскове провели полную дезинфекцию

14:33, 30 апреля 2020, ПАИ

На железнодорожном вокзале в Пскове провели полную дезинфекцию. Работы проводили сотрудники Северо-Западной дирекции железнодорожных вокзалов совместно с Невским спасательным центром при ГУ МЧС РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дороги.

Для обработки помещений использовались активные в отношении вирусов дезинфицирующие средства, безопасные для людей и животных. Специалисты обработали все помещения вокзала, предназначенные для пассажиров и работников, а также привокзальную площадь. Всего было обработано порядка 2,7 тысячи квадратных метров.

Для обеспечения безопасности пассажиров и посетителей вокзалов в условиях сложной эпидемиологической обстановки на Октябрьской магистрали проводится усиленная уборка помещений с применением дезинфицирующих средств, регулярное проветривание, нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции пассажирами.