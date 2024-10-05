Густой туман накроет Псковскую область ночью и утром 6 октября

18:38, 05 октября 2024, ПАИ

Густой туман накроет Псковскую область. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

«Во второй половине ночи и утром 6 октября местами по Псковской области ожидается туман с видимостью 500 метров и менее», – говорится в сообщении.

Напомним, что сегодня, 5 октября, утром также был сильный туман.