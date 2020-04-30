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Общество

25,5 тысячи рублей достигает средний доход жителей Псковской области

Среднедушевые денежные доходы населения Псковской области составили 25 тысяч 602 рубля, что выше уровня 2018 года на 7,2%. Среднемесячная начисленная заработная плата составила в 2019 году 29 тысяч 289 рублей и выросла на 8,3% по сравнению с 2018 годом, реальная – на 3,6%, сообщает Псковстат.

С учётом роста потребительских цен на товары и услуги реальный среднедушевой денежный доход увеличился в 2019 году по сравнению с 2018 годом на 2,6% Реальные денежные доходы (доходы, скорректированные на индекс потребительских цен) увеличились по сравнению с 2018 годом на 1,7% Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличились на 1,4%.

Величина прожиточного минимума на душу населения области в 2019 году составила 11 тысяч 55 рублей в месяц, в том числе для трудоспособного населения – 12 тысяч 4 рубля, пенсионеров – 9 тысяч 153 рубля, детей – 10 тысяч 774 рубля в месяц. По сравнению с 2018 годом величина прожиточного минимума увеличилась на 4,4%.

В 2019 году среднедушевые денежные доходы населения Псковской области превышали величину прожиточного минимума в 2,3 раза, соотношение среднемесячной начисленной заработной платы с величиной прожиточного минимума для трудоспособного населения составило 2,4 раза.

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