В хирургическом отделении Псковской городской больницы устранили очаг заражения

17:17, 30 апреля 2020, ПАИ

Все пациенты, заразившиеся коронавирусом в хирургическом отделении Псковской городской больницы, выздоровели. Об этом сообщил на селекторном заседании с медиками 30 апреля Денис Сачков, временно исполняющий обязанности главврача Псковской горбольницы.

«Работа в очаге заражения в хирургическом отделении городской больницы завершена, пациенты отрицательны, сегодня выписаны на дом», - сообщил Денис Сачков.

Докладчик добавил, что в отделении проводят дезинфекцию, и с завтрашнего дня оно будет готово для новых пациентов.

Также на заседании главврач Островской межрайонной больницы Ирина Богачева рассказала, как случилось, что в больнице возник очаг. Неврологическое и кардиологическое отделения были сообщающимися, из-за чего отсутствовала чёткая «чистая зона». Сейчас эти отделения разделили.