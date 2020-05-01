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Общество

Псковичка Екатерина Кольцова присоединилась к эстафете воспоминаний о родственниках-ветеранах

Фото предоставлено Екатериной Кольцовой

Эстафета «Псковской правды», которая в этом году из-за коронавируса проходит в форме флешмоба в соцсетях, стартовала два дня назад, а к ней уже присоединились несколько десятков участников. Публикуем историю одной из них - псковички Екатерины Кольцовой и её деда Геннадия Салова.

«Мой дедушка Геннадий Федорович Салов родился 31.08.1904 года в деревне Василево Ивановской области, - рассказала Екатерина Кольцова. -  Был призван на военную службу 10.08.41 года. Состоял в должности ефрейтора 132-го Артиллерийского Краснознаменного полка 41-й стрелковой Краснознаменной дивизии Первого Белорусского фронта. Был представлен к следующим наградам: 8.07.1943 — медаль «За боевые заслуги»: «За то, что во время боя 5 июля 1943 года, когда кругом рвались вражеские снаряды, энергично подавал снаряды, что способствовало быстрому ведению огня и подавлению огня двух минометных батарей в районе д. Калининский Залегощенского района Орловской области, чем дал возможность нашим пехотным подразделениям отразить атаки противника»; 25.07.1944 — медаль «За отвагу»: «21 июля 1944 года в бою при форсировании реки Западный Буг работал в расчете, заряжал быстро, четко и слаженно, чем дал возможность огнем орудия уничтожить до 50 солдат и офицеров противника и в составе батареи подавить огонь 81-мм. батареи, что способствовало нашим подразделениям форсировать реку Западный Буг»; 27.04.1945 — орден Красной Звезды: «16 апреля 1945 года в период боя при прорыве немецкой обороны в районе г. Лебус (Германия), под сильным обстрелом противника, находился на огневой позиции орудия, стрелявшего прямой наводкой, работал в расчете быстро, четко и слаженно, что способствовало огнем орудия разрушить два дома, приспособленные немцами под дзоты и уничтожить до 40 солдат и офицеров противника. Что помогло нашим частям прорвать оборону немцев и продвинуться вперёд». Я помню, я горжусь».

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