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Политика

Михаил Мишустин заразился коронавирусом

Премьер-министр России Михаил Мишустин заразился коронавирусной инфекцией COVID-19, пишет ТАСС.

О выявленном заболевании сообщил сам председатель правительства. Исполняющим обязанности главы Кабинета министров стал Андрей Белоусов – первый заместитель председателя правительства.

«Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей», - сообщил Михаил Мишустин во время видеосвязи с президентом России Владимиром Путиным.

Премьер-министр отметил, что планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.

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