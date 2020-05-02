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Общество

Псковский губернатор рассказал, как малоимущие жители получат социальную помощь

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе видеоответов на вопросы псковичей в своём Instagram рассказал об организации социальной помощи в регионе в условиях распространения коронавируса.

«Мы внесли правки в существующие решения, – отметил он. – На сегодняшний день те категории граждан, которые являются малоимущими, те, кто находится в списках комитета по социальной защите, получат помощь автоматически, без каких-либо заявлений и предоставления дополнительных документов».

При этом губернатор пояснил, что социальная помощь будет оказываться именно в период действия ограничительных мероприятий. «Если хотите эту помощь получить позже, тогда должны быть какие-то другие основания», – добавил Михаил Ведерников.

По состоянию на 2 мая в Псковской области коронавирус подтверждён у 194 человек.

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