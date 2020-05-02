Ещё 17 человек заразились коронавирусом в Псковской области
В Псковской области количество заболевших коронавирусом увеличилось на 17 человек. Всего в регионе зарегистрировано 194 случая заболевания, сообщает telegram-канал «COVID-19. Псковская область».
На данный момент проведено 9 тысяч 901 исследование. Выздоровело 19 псковичей, скончалось восемь человек.
Статистика по районам: Псков – 61 случай, Бежаницкий район – 1, Великие Луки – 18, Великолукский район – 1, Гдовский район – 11, Дедовичский район – 7, Красногородский район – 3, Невельский район – 16, Новоржевский район – 3, Новосокольнический район – 22, Опочецкий район – 2, Островский район – 23, Печорский район – 3, Плюсский район – 1, Псковский район – 10, Пустошкинский район – 4, Пушкиногорский район – 1, Пыталовский район – 2, Себежский район – 1, Стругокрасненский район – 4.