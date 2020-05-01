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Общество

Поезда по маршруту Псков - Дно будут ходить чаще

Изменилось расписание поездов по маршруту Псков – Дно и Дно – Псков, сообщили Псковскому агентству информации в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

С мая по октябрь составы будут ходить не три раза в неделю, а пять. Перемены связаны с увеличением пассажиропотока в эти месяцы. 

С 1 мая поезд № 6659 Дно – Псков будет ходить каждый день, кроме понедельника и четверга. Отправление из Дно – в 17:30, прибытие в Псков – в 20:12.

Поезд № 6660 Псков – Дно с 2 мая будет курсировать ежедневно, кроме вторника и пятницы. Отправление из Пскова – в 8:25, прибытие в Дно – 11:21.

Изменения будут действовать до 31 октября.

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