Александр Котов: Это непростое время дало возможность осознать значимость труда

11:12, 01 мая 2020, ПАИ

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил жителей Псковской области с Праздником Весны и Труда, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания.

«Первомай символизирует возрождение природы, позитивную энергию, стремление человека к труду и созиданию. Всё, что окружает нас с вами, чем мы гордимся, что даёт возможность стране развиваться и двигаться вперёд, создано трудом многих поколений людей», – говорится в поздравлении.

Александр Котов отметил, что в этом году Первомай приходится встречать в сложных и непривычных условиях. «Из-за пандемии коронавируса мы надолго выпали из привычного рабочего ритма, отказались от проведения первомайских демонстраций, профсоюзных митингов и маёвок. Мы переживаем действительно очень непростое время, но этот опыт дал всем возможность чётко осознать, насколько значим труд для процветания общества, благополучия семей и счастья каждого конкретного человека. Уверен, приложив совместные усилия, мы обязательно справимся со всеми вызовами и в скором времени вернёмся к профессиональной деятельности и созидательному труду», – подчеркнул председатель Собрания депутатов.

В заключение он пожелал псковичам здоровья, терпения, веры в лучшее и успехов в добрых начинаниях.