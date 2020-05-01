Шашлыки под запретом: особый противопожарный режим действует в Псковской области

23:28, 01 мая 2020, ПАИ

В Псковской области установились погодные условия, способствующие росту природных пожаров, поэтому в регионе действует особый противопожарный режим, напомнили в региональном ГУ МЧС.

В связи с этим жителям Псковской области запрещено посещать леса, разводить костры и выжигать сухую растительность, сжигать мусор, проводить пожароопасные работы, устраивать свалки горючих отходов и использовать мангалы на землях лесного фонда и прилегающих территориях, на землях сельскохозяйственного назначения, на землях общего пользования, а также в населённых пунктах.

В период особого противопожарного режима усилено патрулирование. К этой работе привлекаются представители общественных организаций, в том числе добровольная пожарная охрана, охранные организации, а также добровольцы и жители населённых пунктов.

Нарушения требований пожарной безопасности, совершённые в условиях особого противопожарного режима, чреваты штрафами от 2 до 4 тысяч рублей для граждан, от 15 до 30 тысяч рублей для должностных лиц, от 300 до 400 тысяч рублей для юридических лиц.

Режим продолжит действовать до издания постановления администрации Псковской области о его отмене.