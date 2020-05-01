«Солидарность сильнее заразы»: лидеры псковских профсоюзов устроили онлайн-марафон первомайских поздравлений

16:00, 01 мая 2020, ПАИ

Первомай в Псковской области вышел в интернет. Председатели отраслевых профсоюзов организовали настоящий онлайн-марафон первомайских поздравлений.

Председатель псковского профсоюза работников жизнеобеспечения Игорь Иванов в своём обращении поздравил псковичей с Международным днём солидарности трудящихся (такое название праздник носил раньше, сейчас 1 мая отмечается Праздник Весны и Труда) и с предстоящим 75-летием Великой Победы.

«Сегодня человечество сталкивается с новыми вызовами – я имею в виду коронавирус, которым заболело уже свыше трёх миллионов человек. Из-за этого в большинстве стран введены ограничительные меры, не работают целые отрасли экономики, школы, досуговые центры. Сейчас на передовой – врачи, сотрудники ЖКХ, продавцы. Все они совершают подвиг для нас. Наконец труд медиков стал оцениваться по достоинству, наконец большое внимание уделяется и другим работникам бюджетной сферы. Вводятся режимы льготного кредитования, выделяются средства на поддержку многодетных семей, для малообеспеченных граждан. Надеюсь, когда мы победим эту заразу, людей труда также будут оценивать по достоинству и не забудут про них. Думаю, после этого кризиса мы станем сильнее, будем бережнее относиться друг к другу. Вместе мы всё победим, потому что солидарность сильнее заразы», – сказал Игорь Иванов в своём обращении к псковичам.

К видеопоздравлению Игоря Иванова присоединилась председатель псковского обкома Российского профсоюза работников инновационных и малых предприятий Юлия Иванова. Она поздравила псковичей с 1 Мая и пригласила сотрудников малого бизнеса вступать в профсоюз. «Вместе легче справляться с трудностями. Мы многое преодолели – победим и это», – сказала Юлия Иванова.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников АПК РФ Елена Васильева также поздравила псковичей: «У каждого из нас единое стремление, желание и мечта – сделать нашу Псковскую землю процветающей, а трудящихся – социально защищёнными и обеспеченными гражданами. Для достижения этих целей нам необходимо объединение усилий власти, профсоюзов, трудовых коллективов. Примите в этот весенний день самую искреннюю благодарность за ваше внимание к людям труда, понимание их проблем, создание условий для их плодотворной работы, а также пожелания крепкого здоровья, счастья, оптимизма и стабильности вам и вашим близким!»

Нина Антипова от имени молодёжного совета псковского облсовпрофа пожелала жителям Псковской области новых сил и идей. «Пусть ваш труд будет посильным, достойным, честным и приносящим только удовлетворение! Пусть всем воздастся по делам и заслугам!» – отметила она.

Председатель Псковской областной организации профсоюза работников образования и науки РФ Наталья Горбачёва заявила, что, несмотря на непростое время, члены профсоюзов рады наступившему празднику. «Спасибо вам за вашу активность и в этих условиях! Благодарю всех, кто продолжает работу и в такой непростой обстановке. Также мы благодарны власти, которая в своих указах и распоряжениях неоднократно обращалась к вопросу повышения благосостояния педагогов», – сказала Наталья Горбачёва.