Псковская служба скорой помощи отмечает 75-летие

16:31, 01 мая 2020, ПАИ

Псковская служба скорой помощи отмечает 75-летие со дня образования учреждения. Глава Пскова, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Елена Полонская вместе с волонтёрами и руководителями «первичек» поздравила сотрудников с годовщиной. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

«Ни на минуту работа станции не останавливается, а сейчас нагрузка на медиков возросла в несколько раз. Скорая всегда на передовой здравоохранения. Спасибо вам, дорогие наши врачи, фельдшеры, медсёстры, водители, диспетчеры!» – поблагодарила Елена Полонская медиков, пожелав им крепкого здоровья, сил, выносливости, терпения.

Глава города пообещала, что псковичи будут стараться соблюдать все профилактические меры и самоизоляцию, чтобы «не прибавлять врачам работы, которой и так предостаточно».

В подарок от партии медики получили микроволновую печь, кофеварку и чайные сервизы.

Станция скорой помощи в Пскове появилась 1 мая 1945 года на основании решения исполкома Псковского городского Совета депутатов трудящихся № 30 от 17.01.1945.