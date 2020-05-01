Глава Себежского района объяснил, почему памятник Герою СССР оказался в мусорной яме

19:28, 01 мая 2020, ПАИ

Глава Себежского района Леонид Курсенков объяснил, почему памятник Герою СССР Анатолию Мягчилову, установленный в деревне Сутоки, оказался в мусорной яме. Об этом сообщает районная газета «Призыв».

Жительница Себежского района раскритиковала действия причастных к демонтажу памятной плиты. Женщина разместила в одном из сообществ в соцсети "ВКонтакте" несколько фотографий – на них видны куски плиты с надписью, лежащие среди мусора.

Леонид Курсенков заявил, что памятник находился в удручающем состоянии. «За годы нахождения под открытым небом в структуре материала (бетон) и конструкции прежнего памятника появились многочисленные трещины, которые, расширяясь от воздействия воды, разрушали его корпус. Косметические ремонты конструкции памятника не давали продолжительного эффекта – трещины стали превращаться в сколы, стальная арматура внутренних слоёв памятника коррозировала и сама стала порождать дальнейшее разрушение», – отметил Леонид Курсенков.

Выросшие вокруг памятника берёзы своими корнями ломали железобетонные плиты его основания, из-за чего корпус памятника стал наклоняться. В результате осмотра прежнего памятника было принято решение о его демонтаже.

«В этом году председатель Совета ветеранов Идрицы Владимир Спиридонов вместе со скульпторами за зиму изготовили новый барельеф героя. Изготовили новое основание, демонтировали старую плиту. К сожалению, грузовая машина, которая должна была вывезти демонтированные элементы на свалку, сломалась. Поэтому было принято решение временно оставить фрагменты конструкции недалеко от места, где находился памятник», – пояснил глава района.В настоящее время новый памятник уже установлен. Вскоре появится памятная надпись и будет выполнено благоустройство прилегающей территории. Все мероприятия осуществляются за счёт средств из внутренних резервов администрации и предприятий Себежского района.

«Комиссия памятник уже приняла. Конечно, демонтированные фрагменты будут вывезены в ближайшее время», – пояснил Леонид Курсенков.

Он уточнил, что в реализации проекта задействованы десятки неравнодушных людей. «Одни работают – другие сидят в интернете и критикуют. Критиковать сделанное и при этом не вступать ни в какие открытые и конструктивные дискуссии – это выглядит как провокация и спекуляция на памяти конкретного героя», – сказал глава района и рекомендовал не доверять авторам постов в социальных сетях, которые в нарушение режима самоизоляции совершают поездки по территории района в поисках «горячих тем».

По словам Леонида Курсенкова, в этом случае автор снимков оказался в 70 километрах от дома. Глава добавил, что из-за карантина в этом году торжественные мероприятия у памятника не состоятся, однако Леонид Курсенков уверен, что 9 Мая там появятся цветы.