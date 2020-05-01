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Общество

Школьники из Псковской области могут присоединиться к акции «Окна Победы»

1 мая стартовала всероссийская акция «Окна Победы». Её участникам предлагается украсить окна своих домов вырезанными из бумаги силуэтами самых известных фотографий и памятников Великой Отечественной войны, сообщили Псковскому агентству информации в региональном пресс-центре Российского движения школьников.

Среди макетов – «Родина-мать» на Мамаевом кургане, мемориал защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны («Алёша»), Премиловская высота в Яхроме, «Тыл – фронту» в Магнитогорске, памятник Жукову,  Ржевский мемориал и другие.

Разместив узнаваемые фигуры памятников, фотографий, школьники предлагают таким образом всем вместе выразить благодарность всем, кто сделал возможным наше мирное настоящее.

Среди предложенных силуэтов есть фигурки «Журавль» и «Журавлиный клин». Российское движение школьников предлагает в память обо всех участниках войны разместить на окнах журавлей по числу членов  вашей семьи, принимавших участие в  Великой Отечественной войне.

Фотографии оформленных окон участники акции размещают в социальных сетях с официальным хештегом #ОКНА_ПОБЕДЫ и #РДШ со словами благодарности героям, с тематическими текстами в преддверии Дня Победы.

«Все мы в преддверии тёплых дней помыли окна, и, может быть, немного жалко клеить и рисовать на них. Но гораздо важнее передать детям уважение и благоговение перед подвигом предков, передать память о великом событии. Мы призываем родителей вместе с детьми принять участие в этой акции. Если нет возможности выйти в этот день на улицы своей страны, то можно улицу превратить в галерею памяти и благодарности, где каждое окно станет рамой для вашей уникальной художественной композиции», – отметили организаторы из РДШ.

Организаторы акции – Федеральное агентство по делам молодёжи, Российское движение школьников, благотворительный фонд «Память поколений».

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